Alckmin defende incentivo a outros modais, como hidrovias com o Pedral do Lourenço e ferrovias

Vice-presidente disse que o "Brasil é um continente" e que, por isso, "a logística é fundamental" para a questão dos transportes

Estadão Conteúdo

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, defendeu a diversificação dos modais viários no Brasil, como hidrovias e ferrovias, apesar de o governo ter lançado um programa de juros menores para caminhoneiros. "Precisamos estimular outros modais. O hidroviário, com o Pedral do Lourenço, na usina de Tucuruí, e ferrovias. Hoje vai tudo de caminhão do Mato Grosso até o Pará. Eu fiz a BR 163 de carro, é um caos verdadeiro, de Cuiabá a Santarém. É preciso ter a Ferrogrão, vai pegar toda a produção do Centro-Oeste brasileiro e leva de trem até o porto", declarou o vice-presidente em entrevista no programa Bom Dia, Ministro, da EBC.

Alckmin disse que o "Brasil é um continente" e que, por isso, "a logística é fundamental" para a questão dos transportes.

"Como chego no porto, como atendo o transporte no Brasil todo? O maior modal no Brasil é rodoviário. O Ministério dos Transportes tem feito um bom trabalho de recuperação das rodovias. A outra, é substituir a frota, temos caminhões muito antigos, que poluem muito e têm problemas de acidentes. Nós lançamos o Move Brasil. Uma boa notícia para o caminhoneiro. Os juros estavam 22% a 25% para trocar o caminhão. Foi reduzido agora em janeiro para 13% a 14%. A procura está sendo ótima", declarou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Alckmin também disse ver "com bastante otimismo" o potencial de Minas Gerais quando o assunto é terras raras.

O vice-presidente também disse ver com "otimismo" a situação da indústria no Brasil. "O Brasil tem a segunda reserva do mundo (de terras raras). É preciso investir mais na área geológica para identificar essas reservas. Minas Gerais tem um potencial impressionante, o nome já diz, com nióbio, lítio. Estou vendo com bastante otimismo", declarou.

