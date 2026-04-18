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Economia

Alckmin comemora alta de 32,9% na venda de veículos populares desde o lançamento do Carro Sustentáve

Iniciativa reduz a zero o IPI para carros de entrada fabricados no Brasil, com 80% de reciclabilidade e baixa emissão de carbono. Neste sábado (18), o presidente em exercício visitou concessionárias que registraram aumentos expressivos nas vendas

Agência Gov
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Vice-presidente comemora novos números da indústria automobilística (Foto: Márcia Foletto / Agência O Globo)

presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, comemorou neste sábado, 18 de abril, os resultados do programa Carro Sustentável, lançado pelo Governo do Brasil em julho de 2025. Segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), a venda de carros de entrada subiu 32,9% nos dez meses do programa.

“Com IPI zero, sem imposto, seis montadoras se adequaram e estão habilitadas, com carros mais baratos, descontos nas concessionárias e nas montadoras. Com isso, a indústria produz mais, o comércio vende mais, só concessionárias são mais de 8 mil no Brasil. De outro lado, tem a importância social, nós não estamos zerando imposto para carros de 200 mil reais, estamos zerando para o carro de entrada; e ambiental, carro que polui menos e com alta reciclabilidade”.

Geraldo Alckmin, presidente da Repúnblica em exercício

O Carro Sustentável faz parte do programa Mobilidade Verde e Inovação (MOVER) e prevê a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a zero para carros de entrada flex fabricados no Brasil, com 80% de reciclabilidade e baixa emissão de CO2. Alckmin visitou duas concessionárias em Valparaíso (GO), que registraram aumentos de 31% e 50% nas vendas desse tipo de veículo desde a implementação do programa.

“Com IPI zero, sem imposto, seis montadoras se adequaram e estão habilitadas, com carros mais baratos, descontos nas concessionárias e nas montadoras. Com isso, a indústria produz mais, o comércio vende mais, só concessionárias são mais de 8 mil no Brasil. De outro lado, tem a importância social, nós não estamos zerando imposto para carros de 200 mil reais, estamos zerando para o carro de entrada; e ambiental, carro que polui menos e com alta reciclabilidade”, explicou.

Na conversa com jornalistas, o presidente em exercício também ressaltou o anúncio, feito no meio da semana, de mais verbas para empresas brasileiras afetadas por fatores externos graves, como o tarifaço promovido meses atrás pelo governo dos Estados Unidos e o conflito no Oriente Médio, que travou uma das mais importantes rotas comerciais do planeta.

“Há três dias, com o presidente Lula, lançamos mais R$ 15 bilhões do Brasil Soberano para quem foi afetado nas exportações na época do tarifaço norte-americano e quem é afetado na exportação para a região do conflito no estreito de Ormuz. A indústria automotiva e de autopeças está incluída. Estamos falando de R$ 15 bilhões em créditos com juros de pouco mais de 1% para investimentos, capital, máquinas e exportações”, disse Alckmin.

O presidente em exercício também destacou a agenda internacional do presidente Lula na Europa. Lula está na Espanha para uma visita oficial e depois passará por Alemanha e Portugal. Alckmin falou sobre a oportunidade de mercado que o Brasil terá no continente europeu em um futuro próximo.

“Esses três países foram fundamentais para o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que no próximo dia 1º de maio entra em vigência provisória. É o maior acordo entre blocos do mundo, estamos falando de US$ 22 trilhões de mercado, 720 milhões de pessoas, isso é uma oportunidade impressionante para o Brasil atrair mais investimento europeu, vender mais para a União Europeia, fazer integração produtiva. Vamos ter perto de 5 mil bens com imposto zerado para a União Europeia. Eles já são o segundo maior comprador de produtos brasileiros”, afirmou.

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