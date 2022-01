Retomada do Renda Pará gera intensa movimentação em agências do Banpará neste sábado (15/01)

As agências do Banco do Estado do Pará (Banpará) amanheceram lotadas na manhã deste sábado (15) em Belém e região metropolitana, por conta do pagamento de mais uma etapa do programa social Renda Pará. Famílias de baixa renda que tiveram as finanças prejudicadas pela crise sanitária e econômica instalada desde a chegada da covid-19 têm direito ao auxílio, que hoje foi pago aos paraenses que fazem aniversário entre 1 e 20 de junho.

No Banpará da avenida Augusto Montenegro, no bairro do Parque Verde, o movimento foi intenso desde as primeiras horas da manhã. Clientes disseram que a fila estava dobrando a esquina, por volta das 8h. "Apesar da fila, nós fomos atendidos rapidamente. Esse auxílio vai servir para comprar o material escolar do meu filho, que as aulas dele já vão voltar. É uma grande ajuda. Com os casos de covid aumentando novamente, é um momento oportuno para recebermos esse dinheiro", disse o motorista Edson Ribeiro, morador do bairro do Bengui.

Já na agência da travessa SN-06, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, por volta das 10h, o movimento estava bem mais tranquilo, sem filas e com um atendimento rápido. A vendedora e moradora do bairro do Paar, Joana Rodrigues, disse que o auxílio do Renda Pará chegou em uma boa hora, pois vai ajudar comprar o gás e aliviar as contas de casa.

"É uma ajuda que o governo está dando, eu agradeço muito por isso, porque vai sim fazer uma boa diferença. Nessa pandemia, graças a Deus eu não perdi ninguém, minha família está com saúde, mas esse auxílio vai ajudar não só a mim e à minha família, mas muitas outras também, porque tem muita família pobre, que não tem nada. As pessoas dizem que 100 reais não é nada, mas é sim, pra quem tem pouco, faz muita diferença", pontuou.

Na tarde de sexta-feira (14), o governador Helder Barbalho divulgou o novo calendário para o pagamento do auxílio. A ordem é determinada pelo dia e mês de aniversário do cadastrado. O benefício começou a ser pago para os paraenses que fazem aniversário entre 1 e 20 de junho, e vai ser encerrado no dia 9 de fevereiro, com os beneficiários nascidos entre 21 e 31 de dezembro.