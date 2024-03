Agência-Barco da Caixa chega à Ilha do Marajó em março; confira agenda

Os moradores da Ilha do Marajó, no Pará, receberão a Agência-Barco da Caixa Econômica neste mês. A embarcação vai atender seis localidades ribeirinhas do Estado neste período, sendo que todos os serviços de uma agência bancária podem ser realizados no barco, com exceção de movimentação de dinheiro em espécie.

Entre os serviços ofertados pela embarcação estão o desbloqueio de cartões e o cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais como do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), seguro-desemprego, Bolsa Família e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), além de outros.

Confira o cronograma da Agência-Barco da Caixa no Pará:

- De 4 a 6/03: São Sebastião da Boa Vista

- De 7 a 8/03: Bagre

- De 11 a 12/03: Oeiras do Pará

- De 13 a 15/03: Curralinho

- De 25 a 26/03: Soure

- De 27 a 28/03: Ponta de Pedras

Nessas datas, o horário de atendimento é das 9h às 15h. Para outras informações, acesse o site da Caixa.