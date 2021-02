Após atendimentos em Oriximiná, barco-hospital Papa Francisco seguirá para Terra Santa

Neste sábado (6), o barco-hospital Papa Francisco encerrou os atendimentos médicos no município de Oriximiná, no Oeste do Estado. Em três dias, a embarcação financiada pelo Governo do Estado passou por três comunidades levando assistência médica para casos leves de covid-19. A primeira a ser visitada foi à comunidade quilombola Jauari, depois a de Ilda Viana e os trabalhos foram encerrados em Santo Antônio Cachoeri.



Ao todo, 152 pessoas foram atendidas e realizados 1.120 atendimentos, como aferimento de pressão (152), consultas de enfermagem (152), consultas clínicas (152), orientação farmacêutica (152), internações/dia (03), exames laboratoriais (317), exames de eletrocardiograma (47), raio-x (09) e medicações entregues (136).



“A passagem do barco hospital aqui na região de Oriximiná foi uma grande benção na vida do nosso povo. Os atendimentos foram bem positivos. Foram três comunidades atendidas, entre elas uma comunidade quilombola de difícil acesso. As maiores dificuldades que encontramos foi na questão do acesso, mas com todo apoio do Governo conseguimos chegar até essas pessoas”, explicou Frei Joel, coordenador do barco Papa Francisco.



Atendimentos



Neste mês de fevereiro, a embarcação vai passar por nove cidades da região do Baixo Amazonas. A expedição começou na última segunda-feira, no município de Óbidos. Em seguida, passou três dias em Oriximiná. Neste domingo (7), será a vez dos moradores da cidade de Terra Santa receberem os atendimentos. Serão dois dias, no porto da cidade, das 8h às 17h. O barco-hospital também passará pelos municípios de Juruti, Curuá, Almerim, Prainha, Monte Alegre e Alenquer.



A embarcação conta com uma equipe composta por 13 profissionais da saúde, que realiza em média 700 atendimentos diariamente. Voltado para levar serviços em saúde, principalmente às comunidades ribeirinhas, o barco hospital está focando em atendimentos de pessoas com casos leves de covid-19, justamente para evitar que os casos evoluam e se agravem.