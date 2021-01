Nova Maracanã, no interior do Pará, recebe atendimentos no barco-hospital Papa Francisco

O barco-hospital Papa Francisco, financiado pelo Governo do Pará, atracou na manhã desta quarta-feira (20), às 9h, para iniciar os atendimentos no distrito de Nova Maracanã, no município de Faro, oeste paraense. A embarcação foi enviada para dar suporte no atendimento de pacientes com sintomas leves e moderados da covid-19 após sete pessoas de uma mesma família do distrito morreram com sintomas da doença em menos de 24 horas.

Neste primeiro dia de ações, está com quatro pacientes internados e sendo estabilizados para transferência aérea, conforme informado por volta das 15h30, pela Secretaria de Comunicação do Estado do Pará. A embarcação vai ficar por tempo indeterminado no município.

O barco conta com serviços de triagem de enfermagem, verificação de sinais vitais e oxigenação, atendimento médico, medicamentos, exames de laboratório de hemograma e raio x, testes rápidos e conta com quatro leitos clínicos para estabilizar pacientes.

O suporte foi um alívio para a autônoma Susan Pereira, que está com a avó de 70 anos recebendo atendimento. “Era tudo o que a gente precisava, esse atendimento veio na hora certa para ajudar a salvar a vida”, relatou.

O secretário adjunto da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Sipriano Ferraz, e o secretário regional de Governo do Baixo Amazonas, Henderson Pinto acompanharam os primeiros atendimentos.

“Nosso objetivo aqui na região é disponibilizar o atendimento inicial à todos os pacientes de covid nessa região e, quando necessário, já estabilizá-los para fazer as transferências aéreas para os nossos hospitais ou fornecer a medicação indicada pelo médico,” afirmou o Sipriano.

Ainda pela manhã, o 9° Centro Regional de Saúde da Sespa enviou insumos e EPIs para abastecer o Centro de Atendimento Municipal à covid que está atendendo a população de Faro.

Oxigênio

Na tarde da terça (19), o Governador Helder Barbalho reuniu com os prefeitos de cidades que fazem divisa com o estado do Amazonas para tratar sobre o abastecimento de oxigênio da rede de hospitais. De forma preventiva, foram enviados 159 cilindros de oxigênio para as cidades de Oriximiná (79), Terra Santa (30), Faro (20) e Juruti (30).

Atualmente, o Pará possui capacidade de produção de oxigênio superior a 58 mil m3 diários, o que atende a totalidade das demandas dos 144 municípios, incluindo a capacidade de prestar apoio aos estados do Amapá e Maranhão.

Além disso, o Governo do Pará também ampliou a quantidade de leitos para a região do Baixo Amazonas e Tapajós. Ao todo serão 90 UTIs e 34 leitos clínicos, divididos entre os Hospitais Regionaus do Tapajós, em Itaituba; do Baixo Amazonas, em Santarém; e Hospital 9 de Abril na Providência de Deus, em Juruti.