Adepará alerta para últimos dias de campanha de vacinação contra febre aftosa

A campanha de vacinação contra a febre aftosa, promovida pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), se encerra nos próximos dias, em 30 de novembro. De acordo com a Adepará, não há previsão de prorrogação desta etapa. A estimativa é que pelo menos 10 milhões de bovinos e bubalinos sejam vacinados, em 127 municípios do Estado.

Nesta segunda etapa, a campanha acontece em todo o território paraense, com exceção do arquipélago do Marajó e dos municípios de Faro e Terra Santa, na região oeste. A vacinação é voltada para animais com idade entre zero e dois anos, de pelo menos 103 mil propriedades. O produtor que não notificar a vacinação estará sujeito à multa, cujo valor pode variar de acordo com a quantidade de animais.

As vacinas devem ser adquiridas em estabelecimentos cadastrados pela Agência e o produtor deve exigir a nota fiscal, para apresentá-la à Adepará, comprovando que vacinou e atualizando seu cadastro. A Agência frisa que o produtor é o responsável pela vacinação e terá até o dia 15 de dezembro para fazer a comunicação da vacina aos escritórios da Agência presentes nos 144 municípios, ou por meio eletrônico via internet, através do Siapec.

“O produtor precisa estar atento ao prazo, pois não temos sinalização do Mapa para prorrogação, então, melhor realizar o quanto antes a vacinação e notificar a Agência”, frisa a diretora de Defesa e Inspeção Animal em exercício, a médica veterinária e fiscal estadual agropecuária Adriele Cardoso.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)