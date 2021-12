Ação Brasil comemora inauguração de Espáço Conceito

Um momento para marcar o crescimento da empresa Ação Brasil há 12 anos no mercado paraense, juntamente com a parceira da XP Investimentos, referência em assessoria financeira. Assim foi a programação comemorativa de inauguração do Espaço Conceito Ação Brasil, que reuniu 150 investidores de vários setores na noite desta quinta-feira, 2. A programação contou com um jantar por adesão, oferecido no Restô do Porto, e um Talk Show com a presença do CEO e fundador da XP, Guilherme Benchimol, apontado como uma das principais personalidades mundiais pela Bloomberg.

Pela primeira vez em Belém, o economista Guilherme Benchimol prestigiou a inauguração da nova unidade a Ação Brasil, que mantém uma carteira com cerca de três mil clientes, escritório credenciado à XP Investimentos, pioneiro na região Norte e regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O CEO esteve no palco e apresentou um pouco da experiência adquirida nos 20 anos de mercado financeiro. Durante o Talk Show, Benchimol, que dividiu o palco com o sócio da Ação Brasil, Márcio Baena, respondeu perguntas e apresentou tendências de mercado, além de abordar temas sobre o cenário econômico brasileiro, educação financeira, ciclos econômicos, bolsas de valores e empregabilidade. A XP Investimentos possui 6.500 funcionários, R$ 700 bilhões em custódia, 800 sócios e três milhões de clientes.

“Quando você é dono da empresa não tem plano B, o empreendedor só tem uma chance. Ou dar certo, ou dar certo. Devemos considerar no mercado financeiro e nos investimentos a serem feitos, aspectos relacionados à performance e à cultura da empresa”, ensina Guilherme Benchimol. Em uma das suas falas, o especialista afirmou que atualmente 60% dos jovens da classe A e B querem empreender e anos atrás esse dado era de apenas de 10%.

Destacou como importante o papel dos pequenos empreendedores para o desenvolvimento do Brasil, disse que a Economia está em crescimento e as empresas estatais estão apresentando resultados. Para exemplificar o crescimento da Ação Brasil, o CEO da XP Investimentos apontou caminhos. “Pessoas determinadas seguem um caminho dentro de uma cultura empresarial. Tive erros e acertos, sendo que os erros foram ficando curtos e os acertos longos”, analisou.

A vinda do presidente de uma das maiores entidades financeiras do Brasil representa a importância estratégica que o Pará tem assumido em caráter nacional e internacional, segundo a Ação Brasil. “Este evento é um momento de reconhecimento ao Pará pelo crescimento que vem demonstrando. É uma oportunidade de conhecimento para os investidores, oferecido pelo Guilherme e por um grupo de empresários”, disse a sócia da Ação Brasil, Marcely Marçal. O escritório credenciado à XP está há 11 anos no mercado e possui 3 mil clientes cadastrados e Selo de Excelência em Assessoria de Investimentos.

Marçal diz que este evento será uma oportunidade para que os clientes conheçam esta personalidade mundial e seus ensinamentos. “Temos orgulho da XP, pois é um banco completo, é um novo patamar. Ainda que muitos estejam ainda no começo da educação financeira, mas ofereceremos uma oportunidade de conhecer nossos serviços como nossos assessores, sem custo”, completou.

"Eu vejo como a construção de uma muralha. Todo trabalho precisa ser feito de muito tijolo, assim como nos investimentos, que é de tijolo em tijolo que a gente vai criando aquela reserva boa para a gente se aposentar, para comprar nossa casa, nosso carro ou pagar o 13º de nossos funcionários. A gente precisa juntar dinheiro para tudo. Quando a gente vai juntando, juntando bons exemplos de esforço e de trabalho, em algum momento a gente colhe”, analisou Márcio Baena.

Livro - Ponto alto da programação ocorreu após a palestra de Benchimol. O CEO assinou a página 180 do livro intitulado ‘Na raça: como Guilherme Benchimol criou a XP e iniciou a maior revolução do mercado financeiro brasileiro’, lançado em 2019. No trecho, a jornalista aborda a trajetória da Ação Brasil. Para isso, foi revelado que a página 180 do livro que conta a história da empresa.

Antes da apresentação do presidente da XP, o Talk Show reservou espaço para as empresas parceiras da Ação Brasil. Profissionais renomados subiram ao palco e contaram experiências, como o diretor-superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Rubens Magno, o presidente do Sindicato das Indústrias Minerais do Pará (Simineral), Anderson Baranov, diretor da Frigorífico Mercúrio e presidente do Sindicarne, Daniel Freire, além do sócio-diretor da Ação Brasil, Márcio Baena.

“A gente tem trabalho a educação empresarial de uma maneira geral, e educação financeira é um pilar muito importante, infelizmente a gente não tem a cultura no Brasil das pessoas cuidarem do seu dinheiro, e a gente acaba aprendendo isso de maneira muito empírica. E está junto com a XP hoje é poder também agregar esse processo de educação não só financeira, mas de investimentos dos pequenos negócios”, destacou o superintendente do Sebrae, o empresário Rubens Magno.

Para tratar da educação financeira, o presidente da Simineral, Anderson Baranov destacou dos investimentos feitos pelas empresas do setor mineral. "Investimos em políticas públicas, em escolas técnicas e no capital social das associadas, na formação de pessoas. Você não consegue caminhar sem diálogo e as empresas têm investido. É uma evolução. Tem que se educar junto com a Ação Brasil, Sebrae e demais parceiros", disse.

"Acredito que independente do setor, toda educação é válida e com a financeira não será diferente. E com a formação desses cidadãos, transformar garotos em bons profissionais nesse sentido de ensinar sobre Economia, só temos a ganhar, pois esse setor é um dos pilares de uma nação", opinou o presidente do Sindicarne, Daniel Frei.

