Abertura Nacional da Colheita de Soja é realizada pela primeira vez no Pará

Pela primeira vez, a Abertura Nacional da Coleta de Feijão, festividade tradicional no setor agro, foi realizada no Pará. O estado foi selecionado por sua excepcional produtividade nas últimas safras. O governador do Estado, Helder Barbalho, compareceu ao evento na manhã desta quinta-feira (9), em uma propriedade rural localizada na comunidade de Tipizal (PA-370), no município de Santarém.

"É um momento importante de valorização de uma das principais vocações do nosso estado, que é a agricultura. Santarém podendo ter a satisfação de abrir a colheita da soja no Brasil, demonstrando o talento e a competência daqueles que atuam no campo nesta região e impulsionando, cada vez mais, a agricultura sustentável, sempre com respeito ao meio ambiente, com a geração de emprego e renda, trazendo desenvolvimento para todo o Estado", destaca o chefe do poder executivo.

O Brasil é o principal produtor mundial do grão. Em 2022, a produção brasileira atingiu a marca de 123.829,5 milhões de toneladas. De acordo com dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o país deverá superar a marca de 153,5 milhões de toneladas produzidas durante a colheita deste ano. A área cultivada, na atual safra, indica um crescimento de 4,6% em relação à safra anterior, totalizando 43,4 milhões de hectares.

VEJA MAIS

Há 18 anos trabalhando no Pará, Adelino Avelino, produtor rural que marcou presença na abertura da colheita, declarou que as expectativas para este ano são bastante elevadas. "Com o clima muito favorável e a utilização da tecnologia, esperamos uma excelente safra de soja em 2023, assim como a safrinha de milho também. Eu espero, na minha fazenda, produzir em torno de 70 sacos de soja, em média. É muito importante a parceria com o governo do Estado, sobretudo, para a logística, valorizando o escoamento da produção. O Pará é um dos estados com maior potencial e muito favorecido na hora de exportar o grão", destaca.

No sábado seguinte (11), o Sindicato Rural de Santarém (Sirsan) vai promover a 5ª edição da abertura oficial da colheita da soja no Baixo Amazonas, uma celebração que marca o plantio do grão na região metropolitana de Santarém, que inclui também os municípios de Belterra e Mojuí dos Campos.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).