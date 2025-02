'A esquerda está afundando no mundo todo', diz ex-presidente Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) citou o resultado das últimas eleições parlamentares na Alemanha, que terminou com a vitória da aliança conservadora, no último final de semana, ao comentar o que considera uma perda de espaço da esquerda em todo o mundo, durante entrevista ao jornalista Leo Dias.

Na Alemanha, o partido mais votado foi a União-Democrata Cristã, CDU, de centro-direita, que governou o país por 16 anos com Angela Merkel, enquanto o partido Social-democrata, de esquerda, foi derrotado e acabou ficando em terceiro lugar, atrás também do partido AfD, Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita.

“A direita ganhou as eleições na Alemanha. É uma realidade, uma constatação. A esquerda está afundando no mundo todo”, analisou Bolsonaro, aliado de Donald Trump, que também voltou à Casa Branca nos Estado Unidos, em novembro do ano passaedo.

“E a direita está ganhando espaço no mundo todo”, afirmou o ex-presidente.