Bolsonaro revela uso de chip hormonal para desempenho sexual: ‘me sinto com 40 anos’

O ex-presidente Jair Bolsonaro revelou que faz o uso de um chip hormonal para melhorar o seu desempenho sexual. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, nesta segunda-feira (25.02), ele foi questionando sobre como estaria ‘relação’ com a esposa, Michele, dando uma nota de 0 a 10. “Numa boa, 10. Tô quase falando aqui”, respondeu Bolsonaro. "Eu to com 69 anos”.

Questionado se fazia uso de tadalafila, medicamento comumente prescrito para tratar disfunção erétil, o ex-presidente negou. “Não, tadalafila já era. Agora é chip. Já ouviu falar? Botei (chip hormonal). Qual o problema?”, disse. “Me sinto com 40 anos”, acrescentou.

O trecho da entrevista foi compartilhado pelo próprio Bolsonaro em suas redes sociais. “Atenção velharada: - Bolsonaro chipado”, escreveu o ex-presidente, na legenda.