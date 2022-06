A dois meses do fim do prazo, quase 5 mil beneficiários não concluíram o censo do Igeprev

Termina no dia 30 de julho o prazo para que aposentados e pensionistas do regime próprio de previdência do Pará compareçam às unidades do Instituto de Gestão Previdenciária do Pará (Igeprev), para a realização do censo previdenciário. A dois meses do final do recadastramento, 41.715 beneficiários já concluíram o censo; outros 2.974 ainda não compareceram ao Igeprev; 1.767 beneficiários ainda têm pendências documentais para sanar.



O recadastramento deve ser agendado pelo Call Center do Igeprev: (91) 3217.7037 e 3182.3500 (que também funciona como WhatsApp), ou pelo site oficial do Instituto. A lista com os documentos necessários para a realização do censo está disponível na aba censo previdenciário.



A maioria dos beneficiários que não concluíram o censo reside na Região Metropolitana de Belém (1.716). Também não finalizaram o recadastramento previdenciário: 71 beneficiários de Região do Araguaia; 107 do Baixo Amazonas; 74 de Carajás; 40 da Região do Lago de Tucuruí; 50 do Marajó; 146 do Rio Tocantins; 252 do Guamá; 164 da Região do Caeté; 88 da Região do Rio Capim; 18 do Tapajós; e 57 da Região do Rio Xingu.

O que é o censo previdenciário?

Com o objetivo de atualizar dados cadastrais e coibir fraudes, o censo foi iniciado em 20 de novembro de 2020, com previsão de término para 28 de dezembro de 2021. Entretanto, devido ao grande número de ausentes, o censo foi prorrogado até 8 de março de 2022 e, ao final desse prazo, foi novamente estendido até 30 de julho de 2022.

Conforme previsão da Lei Federal nº 10.887/2004, os beneficiários que não comparecerem ao censo terão seus proventos suspensos por 90 dias. Caso o aposentado ou pensionista (ou seu representante legal) permaneça ausente no decorrer desse prazo, o benefício será definitivamente cancelado.



Em fevereiro e em abril, o Igeprev publicou, no Diário Oficial do Estado, a relação com os nomes dos beneficiários que iniciaram o recadastramento, mas que ainda ficaram com pendências em documentos, e a lista dos segurados ausentes.



Em campanha de comunicação, em janeiro e fevereiro, o Igeprev ocupou espaços nos maiores veículos de comunicação do Pará (redes de televisão, portais de notícia, jornais e rádios), em um esforço para alertar aos segurados sobre a obrigatoriedade do censo.



"Apesar do esforço do Igeprev em divulgar a realização do censo, a procura em alguns pontos de atendimento permanece baixa, sobretudo no interior. Alertamos aos beneficiários e seus procuradores, tutores ou curadores que procurem o Igeprev o mais rápido possível, evitando o bloqueio do benefício", diz o presidente do Igeprev, Giussepp Mendes.

Locais de atendimento

Na Região Metropolitana, o censo está sendo realizado na sede do Igeprev (av. Alcindo Cacela, 1962), nas Estações Cidadania (shoppings Pátio, Bosque Grão-Pará e Metrópole), no posto de atendimento do Terminal Hidroviário e no Comando da Polícia Militar.

No interior, o censo está disponível nas agências de Abaetetuba, Altamira, Capanema, Castanhal e Santarém; nos polos em Marabá e Itaituba; e nas três Unidades Móveis, que vão passar por Barcarena, Bragança, Cametá, Conceição do Araguaia, Igarapé-Açu, Marapanim, Monte Alegre, Parauapebas, Redenção, Tucuruí e Xinguara.