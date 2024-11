56 mil pescadores do Pará recebem R$ 2.824 a partir desta segunda-feira (04.11); veja os municípios

O governo federal começou a pagar nesta segunda-feira (04.11) o auxílio extraordinário no valor de R$ 2.824,00, correspondente a dois salários mínimos, para mais de 148 mil pescadores atingidos pela seca na Região Norte. No Pará, 56.423 pescadores de 21 municípios terão direito ao benefício. Conforme informações divulgadas pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, o auxílio será depositado diretamente na conta que o beneficiário tem na Caixa Econômica Federal, ou em conta poupança social digital aberta automaticamente pelo banco.

Além do Pará, serão atendidas famílias do Acre, Amazonas e Rondônia que tiveram suas atividades gravemente afetadas pela seca e a estiagem. Muaná, na Ilha do Marajó, é o município com o maior número de beneficiários no Pará, com 13.899 nomes cadastrados para receber o auxílio. Em seguida vem Monte Alegre, com 8.109 beneficiários, Santarém (6.270 pescadores), e Óbidos (6.057 com direito ao recurso). O pagamento será em parcela única.

Em toda a região, foram liberados mais de R$ 418 milhões para o auxílio extraordinário a esses pescadores, por meio da Medida Provisória (MP) 1.263/2024. O benefício é concedido ao trabalhador que recebeu o seguro-desemprego do pescador artesanal e que mora em municípios em situação de emergência, reconhecida pelo governo federal e cadastrados pelo município até o dia 8 de outubro.

Ainda conforme informações divulgadas pelo governo federal, Amazonas é o estado com maior número de beneficiários: são 79 mil pescadores, em 49 municípios amazonenses, que irão receber o dinheiro. No Acre e em Rondônia, o auxílio vai beneficiar pescadores de 22 municípios cada.

Em entrevista ao Grupo Liberal na semana passada, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, citou o auxílio extraordinário aos pescadores como uma das principais medidas do governo federal de enfrentamento à seca na Amazônia. Segundo ele, o MIDR está juntando informações de outros municípios do Pará, do Amazonas e do Amapá que não foram alcançados pela primeira medida provisória, para que sejam incluídos em uma segunda medida provisória relacionada ao benefício.

A estiagem que está afetando a Região Norte começou em junho deste ano e tem impacto direto nas comunidades da pesca artesanal, que têm relação de dependência e subsistência com as águas da região.

Pescadores do Pará que vão receber o benefício por município

Alenquer: 1.872

Aveiro: 256

Bannach: 1

Belém: 2.569

Curuá: 3.439

Itupiranga: 646

Jacareacanga: 106

Juruti: 880

Monte Alegre: 8.109

Muaná: 13.899

Novo Progresso: 67

Óbidos: 6.057

Oriximiná: 477

Porto de Moz: 5.021

Prainha: 5.975

Santana do Araguaia: 137

Santarém: 6.270

São Félix do Xingu: 220

Terra Santa: 349

Trairão: 73

Pau D'Arco: -