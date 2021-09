447 castanheiros receberão o pagamento do auxílio Renda Pará

Catadores de castanha na Floresta Estadual de Trombetas (Flota Trombetas) cadastrados no Instituto de Desenvolvimento Florestal da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio) receberão o pagamento do auxílio Renda Pará no valor de R$ 500, com o objetivo de amenizar os impactos negativos gerados na economia das famílias.

Serão 447 extrativistas beneficiários, que, devido às suspensões de entrada na floresta, foram impedidos de exercer a colheita da castanha na Flota Trombetas durante a pandemia. O pagamento do auxílio, conforme foi anunciado pelo governador do Estado, acontecerá a partir da próxima sexta-feira, 1° de outubro. Os catadores poderão procurar as agências do Banpará nos municípios de Óbidos, Alenquer e Oriximiná para sacar o auxílio.

No início deste ano, o fechamento da unidade coincidiu com o período da safra da castanha, que iniciou no mês de fevereiro na região. A reabertura da Flota, que estava prevista para o dia 18 de junho de 2021, foi suspensa pela Justiça Federal no dia 16, atendendo às solicitações do Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). Na decisão, a justiça federal reforça que a reabertura da Flota Trombetas apresenta gravíssimo risco ao povo Zo’é, pois a atividade exercida pelos coletores de castanha ocorre na região denominada Jaramacarú, limite com a Terra Indígena.