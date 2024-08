4ª temporada do ‘Conexão Mercado’ estreia nesta quinta-feira (08)

Sob o comando de Bel Soares, o videocast “Conexão Mercado”, do Grupo Liberal, estreia a 4ª temporada nesta quinta-feira (08), às 20h, no YouTube, com a participação da diretora da de Desenvolvimento de Negócios da Kantar Ibope Media, Giovana Alcântara. Entre os temas abordados durante o bate-papo estão as pesquisas de audiência e de comportamento de consumo.

VEJA MAIS

No ar desde 2023, a apresentadora do videocast, Bel Soares, destaca que o projeto inicia mais um ciclo de entrevistas com a proposta de fazer uma abordagem mais leve e descontraída de temas voltados ao mercado, negócios, empreendedorismo e afins.

“A quarta temporada do ‘Conexão Mercado’ segue com o mesmo propósito de todas as outras temporadas, que é de conectar nossa audiência com aqueles que movimentam o mercado, seja através do empreendedorismo, da publicidade, das pesquisas e de tudo aquilo que faz parte desse cenário”, afirma.

Para a nova etapa o videocast apresenta uma novidade: a partir de agora, o bate-papo vai receber convidados de outros estados brasileiros. “A expectativa é sempre de alegria e gratidão por fazer parte mais uma temporada desse projeto do Grupo Liberal, que tanto me ensina e que gera conteúdo de valor para quem assiste”, conta Bel.

Além do produto audiovisual, o ‘’Conexão Mercado’’ tem uma proposta multimidiática e conta com uma coluna no Jornal O Liberal, que vai ao ar nas edições de domingo.

Já no episódio de estreia da nova temporada, a anfitriã – Bel Soares – recebe a visita da diretora da de Desenvolvimento de Negócios da Kantar Ibope Media, Giovana Alcântara. A ideia de convidá-la para participar do bate-papo teria surgido a partir da oportunidade em dialogar sobre o mercado de pesquisa de mídia e comportamentos de consumo.

“Sabíamos que ela traria informações relevantes para empresários, veículos de comunicação e agências. E que honra abrir a quarta temporada com uma mulher que exerce o cargo de diretora numa instituição tão conceituada”, destaca Bel.

Há mais de duas décadas no mercado publicitário e experiência em cargos estratégicos em agências e veículos de comunicação, Giovanna é responsável – na função de diretora da de Desenvolvimento de Negócios da Kantar Ibope Media – por comandar as equipes de atendimento das filiais da empresa em todo país.

A Kantar Ibope Media é integrada ao grupo Katar Media, presente em mais de 60 países e em atuação há mais de 70 anos. Uma das especificações da empresa é apresentar aos clientes informações relevantes para contribuir com as decisões referentes aos aspectos de medição, monitoramento e planejamento de mídia.