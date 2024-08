Conexão Mercado retorna gravações da 4ª temporada; Mais Barato planeja abrir Complexo Gastronômico

• Nova Temporada:

O Conexão Mercado, videocast de negócios do Grupo Liberal, apresentado por Bel Soares, que assina esta coluna, já retornou com as gravações de sua quarta temporada. Nesta edição contará com convidados que movimentam o mercado dentro e fora do estado, além do Giro do Conexão que fará um giro por alguns eventos importantes na cidade.

• Oftalmologia em foco:

Pesquisas têm apontado que é a cada vez maior a busca de pacientes pelo médico oftalmologista e a Clínica Queiroz se tornou referência no Pará no segmento. Com um corpo clínico de alta qualidade, cuida de gerações de famílias há mais de três décadas. Sua infraestrutura moderna está localizada no bairro do Marco e conta com um time de especialistas em Catarata, Retina e Vítreo, Córnea, Glaucoma, Plástica Ocular, realizando modernas cirurgias de catarata, glaucoma, vitrectomia, transplante de córnea, além de exames como OCT, Laser SLT, Tomografia de Córnea, Campo Visual e outros exames de diagnósticos de alta precisão.

• Matrículas Abertas:

A Unitec Norte, referência em qualidade de educação técnica, contribui há mais de 7 anos na formação de profissionais para o mercado de trabalho e está com as matrículas abertas. Com instrutores capacitados, materiais didáticos personalizados e aulas práticas com simuladores, possui formação para as áreas de segurança do trabalho, enfermagem, combate a incêndio e bombeiro civil profissional. Saiba mais no perfil deles no Instagram: @academia_unitec

• Montblanc:

A Montblanc, ícone de sofisticação, é considerada uma marca desejo do mercado de luxo e todo ano é sempre uma excelente opção para presentear no Dia dos Pais. Entre malas, carteiras, relógios deslumbrantes a instrumentos de escrita requintados, a Montblanc respira elegância e estilo. Em Belém, você encontra a marca na Joalheria Eternity. Saiba mais pelo perfil do Instagram @joalheriaeternity

• Dia dos Pais:

Com a campanha “Seu amor é o maior presente” o shopping Pátio Belém está presenteando com uma carteira quem fizer a partir de R$ 400 reais em compras nas lojas de seu estabelecimento. Para participar da ação, o cliente deve se dirigir com as notas ao posto de troca. Saiba mais pelo perfil do instagram @patiobelem

• Presente de Dia dos Pais:

A Computron Cursos está com uma super promoção nos seus cursos no mês de agosto para presentear os pais. Cursos como Agente de Portaria, Manutenção de Celular, Informática básica e avançada, Barbeiro Profissional, Refrigeração e climatização, e Eletricista residencial e predial estão entre as opções.

• Gastronomia:

O Grupo Mais Barato planeja inaugurar, nos dias que antecedem o Círio, um Complexo Gastronômico num casarão que está em restauração, ao lado de sua unidade da Alcindo Cacela. Ele abrigará empório, lanchonete, café e uma big padaria estilo paulistana.

• Ação Social:

A Liga Acadêmica de Saúde Coletiva da Uniesamaz está realizando ações de saúde integralizadas dentro das perspectivas das realidades amazônicas. As ações de saúde bucal são voltadas para as populações vulneráveis da região, como os indígenas warao, que são imigrantes venezuelanos, e populações ribeirinhas. Os trabalhos são realizados em comunidades da Ilha do Combu, Cotijuba, Outeiro e no município de Colares. Conheça mais pelo perfil no Instagram @uniesamaz

• Lançamento de Livro:

Em dezembro deste ano, o Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado (IBDPP), vai lançar o livro “Magníficas Mulheres: Mulheres no Sistema de Justiça”. A obra homenageia personalidades que deixaram marcas significativas no cenário jurídico brasileiro, além de representar um documento histórico sobre a igualdade de gênero, garantida pela Constituição Federal.