300 veículos, entre carros e motos, participam do Mega Auto Feirão dos Pais no Hangar

Em Belém, o Mega Auto Feirão dos Pais reúne 22 lojas de Belém, Ananindeua e Marituba, oferecendo mais de 300 veículos, carros e motos, a partir das 9h desta quarta-feira (7) até o domingo (11.8), no Hangar Centro de Convenções, no bairro do Marco. O evento movimenta o mercado de carros seminovos no Pará, e tem grande expectativa de público.

“O Mega Auto Feirão cresce a cada edição, ele se destaca pela variedade de modelos e condições favoráveis de financiamento oferecidas aos consumidores”, afirma Mauro Cleber, coordenador do evento.

Experiente no segmento de carros seminovos, Mauro Cleber observa que a chegada de novos empreendimentos no setor e a introdução de veículos elétricos no mercado local, contribuem para a atratividade do Mega Auto Feirão.

Carros mais vendidos no Pará

Conforme informações da coordenação do Mega Feirão, até então, os modelos de veículos seminovos mais vendidos no Pará são Volkswagen, Gol, Fiat Uno, Fiat Palio, Fiat Strada, • Toyota Hilux, Ônix, Volkswagen Polo.

“São carros que refletem uma preferência por veículos compactos e utilitários. Esses modelos são escolhidos por sua durabilidade, facilidade de manutenção e valor de revenda, fatores importantes para os consumidores locais”, assinala Mauro Cleber.

De acordo com a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), o primeiro semestre de 2024 registrou um aumento de 7,2% nas vendas de seminovos em relação ao mesmo período de 2023, com 7.343.752 unidades vendidas.

Os dados também indicam que, para cada carro novo vendido, cerca de cinco carros seminovos são comercializados no país. "Esse índice ressalta a preferência dos brasileiros por veículos usados, impulsionada por fatores econômicos e pela busca por melhores condições de financiamento”, avalia Cleber.

Confira as promoções do Mega Auto Feirão:

• Financiamento para carros em até 60 meses, com a primeira parcela paga apenas em novembro.

• Financiamento para motos em até 48 meses, com a primeira parcela paga apenas em outubro.

• Financiamento feito na hora, com apoio do Bradesco Financiamentos, que terá uma mesa de crédito dedicada ao evento, oferecendo negociações exclusivas.

Também é possível avaliar o carro usado, o que facilita a troca do veículo antigo por um novo.

Serviço:

O feirão vai funcionar de quinta-feira (7) a sábado (10), das 9h às 21h, e, no domingo, das 8h às 19h.

Local: Hangar – Centro de Convenções, na avenida Dr. Freitas, no bairro do Marco, em Belém.