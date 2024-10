18º Pará Vendas reúne mais de 2 mil profissionais do setor atacadista neste sábado (19), em Belém

A 18ª edição do Pará Vendas, organizada pela Associação de Distribuidores e Atacadistas do Estado do Pará (ADAPA), aconteceu neste sábado (19), no Hangar, em Belém. O evento, que é considerado o maior de desenvolvimento profissional no setor de vendas da região Norte, reuniu profissionais da cadeia de abastecimento, entre distribuidores, atacadistas, varejistas, indústrias e representantes comerciais. O foco do encontro foi promover o aperfeiçoamento, a troca de experiências e a inovação dentro do setor, com palestras, treinamentos e debates sobre as tendências atuais de mercado.

O evento, que já faz parte do calendário de grandes eventos empresariais da região, teve como principal objetivo, além da capacitação, fortalecer o vínculo entre as empresas do setor e fomentar a troca de conhecimentos e experiências. Segundo a organização, mais de duas mil pessoas participaram desta edição, número que demonstra a relevância e o impacto que o Pará Vendas tem na cadeia de abastecimento do estado.

Crescimento contínuo

Com mais de 15 mil profissionais participantes ao longo de suas edições, o Pará Vendas se consolidou como um ponto de encontro importante para a capacitação e o networking. Frederico Chimiti Jr, presidente da ADAPA, destacou o crescimento do evento ao longo dos anos e o impacto que ele tem gerado no setor. “A cada ano o evento vem crescendo. Ano passado batemos o recorde de duas mil e trezentas pessoas. Tenho certeza que no próximo ano será ainda maior”, afirmou.

Nesta edição, o tema foi "Transformação Digital: Estratégias para uma Nova Era de Vendas", enfatizando a importância de adaptação às novas tecnologias e como elas podem ser usadas para melhorar o desempenho e o crescimento das operações comerciais. Chimiti destacou a importância da união e do networking entre as empresas como um dos principais ganhos do evento. “Esse networking, essa confraternização entre as equipes, gera resultados, porque traz integração e alegria, o que faz com que produzam mais. A ADAPA é feita de união, mesmo com concorrentes distribuidores, mas conseguimos trabalhar de forma sempre crescente, pensando na instituição”, explicou.

Ação social

A programação deste ano contou com palestras de nomes renomados, como Paulo Storani, ex-subcomandante do BOPE e inspiração para o personagem Capitão Nascimento no filme "Tropa de Elite". Também participaram o SEBRAE e outros especialistas em tecnologia e gestão de vendas, que abordaram estratégias para aprimorar as equipes comerciais e explorar o uso de tecnologias emergentes no setor.

Além da capacitação e inovação, o Pará Vendas também foi palco de ações sociais promovidas pela ADAPA. Geni De Paula, diretora do Instituto ADAPA, apresentou a 18ª edição do projeto de logística reversa, que nasceu da Caravana Solidária, ação que arrecada anualmente produtos para doações a instituições. “A logística reversa é a coleta de produtos que não estão mais em condições de comercialização, como frutas e verduras, que são recolhidos dos nossos associados e destinados agora para as instituições atendidas pela ADAPA”, explicou.

O braço socioambiental do projeto busca transformar produtos que ainda estão em condições de uso em alimentos para instituições que a associação apoia. “A ADAPA tem um cunho social desde o seu início, há 21 anos. A gente se preocupa em ter esse trabalho social, juntando a necessidade das instituições que atendemos com o que às vezes é um problema para os nossos associados, que é: o que fazer com esses produtos?”, acrescentou Geni.

A expectativa para a próxima edição já é alta, principalmente com a proximidade de grandes eventos no calendário nacional, como a COP 30, o que, segundo Chimiti, pode atrair ainda mais participantes e consolidar o evento como o principal ponto de encontro para o setor de vendas no Norte do país.