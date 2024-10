11 marcas de azeite brasileiras entram em ranking de melhores do mundo

Onze marcas de azeite do Brasil estão entre as melhores do mundo segundo a edição de 2025 do Guia Flos Olei, que há 14 anos apresenta os melhores azeites de oliva do planeta.

A publicação, editada pelos jornalistas críticos italianos Marco Oreggia e Laura Marinelli, costuma ser referência para importadores na hora de fazer escolhas de produtos em negociações comerciais.

Dos onze azeites brasileiros que entraram na lista, seis são do Rio Grande do Sul, quatro de São Paulo e um de Minas Gerais.

Confira a lista:

Pontuação Marca do azeite Região 97 Fazenda do Azeite Sabiá São Paulo 97 Prosperato Rio Grande do Sul 90 Estância das Oliveiras Rio Grande do Sul 89 Azeite Bem te Vi Rio Grande do Sul 88 Azeite Puro Rio Grande do Sul 87 Oliq Azeite Extravirgem São Paulo 86 Azeite Verolí Minas Gerais 86 Vinículo Essenza São Paulo 85 Orfeu São Paulo 85 Al-Zait & CO. Rio Grande do Sul 85 Olivas de Gramado Rio Grande do Sul

As marcas que entram no ranking são escolhidas por equipe de especialistas em degustação de azeite do Flos Olei. Ao fazer a seleção, eles dão notas para os produtos com base no aroma e sabor. Apenas azeites que recebem nota acima de 80 pontos entram na lista.

VEJA MAIS

Dentre os azeites brasileiros, os melhores colocados foram o da Fazenda Sabiá, de São Paulo, e o da Prosperato, do Rio Grande do Sul, ambos com 97 pontos. Esse resultado representa um avanço em relação à avaliação do ano passado, quando ambas as marcas já haviam se destacado com 95 pontos.

Neste ano, os especialistas avaliaram azeites de 500 fazendas de 5 continentes, em 56 países. No total, nove marcas de azeite conseguiram nota máxima, 100, sendo cinco da Itália, três da Espanha e uma da Croácia.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)