Anvisa proíbe lote de coco ralado e todos os azeites de duas marcas; veja quais são

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a circulação do Lote nº 030424158 de coco ralado da empresa Coco e Companhia. Além do alimento, foram suspensos do mercado todos os lotes de azeites de oliva das marcas Serrano e Cordilheira.

Segundo a resolução do órgão, o lote de coco ralado teve a comercialização, distribuição e divulgação suspensas porque foi considerado “insatisfatório o resultado no ensaio pesquisa quantitativa de dióxido de enxofre”. Os produtos deverão ser recolhidos do varejo imediatamente.

A informação foi divulgada pelo site Metrópoles, que explicou que os azeites das marcas Cordilheira e Serrano que estão no mercado deverão ser recolhidos. E os que ainda não foram distribuídos, devem ser apreendidos. Além disso, a apreensão deve ser realizada devido ao desconhecimento das empresas que produzem as duas marcas.