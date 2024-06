Telescópio James Webb encontra a galáxia mais antiga e mais distante descoberta; veja imagem

O telescópio James Webb, da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa), encontrou a galáxia mais antiga e mais distante descoberta pelos astrônomos. A JADES-GS-z14-0, formada 290 milhões de anos após o Big Bang, é extremamente brilhante - o que possibilita a observação mesmo a longa distância.

Cientistas afirmam que a luz da galáxia é originada, principalmente, por estrelas jovens. Isso indica que a JADES-GS-z14-0, registrada pelo James Webb na última quinta-feira (30), tem centenas de milhões de vezes a massa do Sol terrestre. Confira a imagem.

Galáxia JADES-GS-z14-0, registrada pelo telescópio James Webb (Reprodução / Nasa)

As observações feitas pelo telescópio também apontam a presença de gás ionizado em forma de linhas brilhantes, com emissão de hidrogênio e oxigênio. Esse fator destaca que diversas gerações de estrelas já viveram e morreram antes de serem observadas.

Na astronomia, ao observar de longe, o olhar vai para o que aconteceu no passado. A luz do Sol, por exemplo, leva oito minutos para chegar ao planeta Terra e o que se vê do astro é como ele era há oito minutos. Assim, supõe-se que a luz da galáxia JADES-GS-z14-0 levou mais de 13,5 bilhões de anos para chegar ao planeta azul. O Big Bang, segundo os astrônomos, aconteceu há cerca de 13,8 bilhões de anos.

Lançado em dezembro de 2021, James Webb utiliza o espectro infravermelho para detectar e captar imagens. Quando o brilho de galáxias distantes chega à Terra, a luz é deslocada para o espectro infravermelho pela expansão do universo - e, dessa forma, o equipamento trabalha. No programa JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES), o telescópio é usado para explorar a Aurora Cósmica, período de nascimento das primeiras galáxias.

