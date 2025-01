Conhecido como 'Pai em Série', homem comemora a chegada do centésimo filho em 2025

O ano de 2025 será de comemoração para Kyle Gordy, conhecido como "Pai em Série", já que gerou mais de 80 crianças com as doações de sêmen que ele já fez por todo o mundo. Ele é tido como um dos doadores mais famosos e neste ano vai chegar a marca de 100 crianças geradas, segundo o portal Extra.

Atualmente, Kyle é pai biológico de 87 crianças espalhadas pelo mundo todo, mas nos próximos meses esse número irá aumentar. Mais 13 crianças estão sendo gestadas e vão nascer para que ele se torne pai de 100 filhos. O seu filho mais velho tem apenas 10 anos. Além de Kyle Gordy, acredita-se que apenas outros três homens alcançaram tal feito.

O doador afirma que planeja continuar doando sêmen para que mais mulheres possam construir suas famílias. "Adoro ter ajudado todas essas mulheres a começarem famílias quando elas achavam que isso não seria possível. Mas estou muito longe de causar um impacto significativo na população geral do mundo. E então, para isso, estou apenas começando", comentou o "Pai em Série", em afirmação citada no Extra.

Para que sua façanha tenha êxito, ele resolveu criar e administrar um site para que as pessoas achar os seus serviços, que são oferecidos gratuitamente no "Be Pregnant Now". Assim, as pessoas interessadas podem acessar e entrar em contato para iniciarem o processo.

Kyle afirma que não tem uma meta de número de filhos que gostaria de gerar. Além disso, ele explica que: "Acho que vou continuar fazendo bebês até que as mulheres não precisem mais de mim", completa o americano.

Um dos sonhos do "Pai em Série" é gerar uma criança em cada país do mundo. Acontece que ele havia suspendido a doação quando começou a namorar Anika Philipp. Como o relacionamento durou apenas 8 meses, ele logo voltou a ativa para doar sêmen. Agora, em 2025, ele planeja fazer uma turnê mundial de doação e está focado para realizá-la.

Vale dizer que a doação de semên é legal em alguns países, como nos EUA, em que o doador não tem nenhum tipo de obrigação legal com a criança ou a mãe, como pensão alimentícia e dever de cuidado. Alguns países chegam a limitar o número de crianças que um doador pode gerar. Outros colocam restrição para quais tipos de casais podem ter acesso às doações, como o Japão que restringe para casais heterossexuais casados. Por fim, há países que proíbem a prática para evitar a endogamia entre os filhos.

No Brasil, é possível realizar a doação, mas de forma anônima e sem que haja pagamento por isso.(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)