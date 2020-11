Zilu dá conselhos amorosos a seguidores: 'Só não tem solução para traição'

Zilu Godoi usou seu perfil no Instagram nesta segunda-feira (23) para dar conselhos amorosos a seus seguidores. No bate-papo, a influenciadora, que é ex-mulher de Zezé di Camargo, afirmou que não perdoaria uma traição.

“Para casamento desgastado existe tanta solução. Só não tem solução para traição, quando a pessoa continua te traindo, traindo e traindo até… Agora se o seu casamento está desgastado, mas existe amor, você tem que ter criatividade. De repente, faz uma viagem. Não aconselho ninguém acabar com o casamento, porque está desgastado”, disparou.

A influenciadora disse que não cultiva desafetos, apesar de já ter várias vezes falado sobre as traições de seu ex-marido sertanejo. “Minha maior qualidade é saber perdoar. Não consigo guardar raiva e nem rancor no meu coração. Na hora, fico chateada e com raiva e depois perdoo… Mas o meu maior defeito é a ansiedade. Sou muito ansiosa”, afirmou.