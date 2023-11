Zezé Di Camargo sobre traições contra Zilu: 'Eu passava o rodo mesmo'

Zezé Di Camargo admitiu ter traído a ex-mulher, Zilu Camargo, durante os 28 anos em que eles foram casados. Os dois se separaram em 2012, e o sertanejo assumiu em entrevista não ter sido fiel à mãe dos três filhos dele.

VEJA MAIS

“Eu sou um homem vivido, que passou por todas as experiências com mulheres na vida. Mulheres bonitas igual a Gra (Graciele Lacerda, atual do sertanejo), eu tive o quanto eu quis durante a minha vida. Teve uma época na minha vida, de 1992 a 2005, que eu era bagaceira. Eu passava o rodo. Eu não nego isso”, afirmou Zezé ao "Podcats".

"Tem amigos que perguntam como eu fazia, porque hoje em dia, qualquer coisa que a gente faz, está na internet. Eu assumo isso. Isso não quer dizer que eu deixei de ser um p*ta pai, que eu deixei de cumprir com as minhas obrigações. Que eu deixei de amar meus filhos", completou o cantor de 61 anos.

Em 2014, Zilu desabafou na web que Graciele Lacerda, atual de Zezé, era amante dele havia nove anos. Ou seja: desde 2005, ano que o sertanejo afirma ter "sossegado". O cantor só revelou publicamente o romance com Graciele em maio de 2014.