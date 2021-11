Zezé de Camargo e Wanessa ganham série documental na Netflix

Com estreia marcada para o próximo dia 9 de dezembro, Wanessa e Zezé de Camargo dividem a intimidade da família, além de trazer os bastidores de álbum inédito gravado por pai e filha, na nova produção da Netflix 'É o amor'.

Ao lado de familiares e amigos, os artistas abrem suas vidas, revelam segredos e mostram a intimidade dos Camargo. Cenas na fazenda da família, no interior de Goiás, Pai e filha mostraram suas rotinas e dramas pessoais, com momentos com Graciele Lacerda e Zilú Godoy, e também receberam em casa artistas de quem são amigos há anos. Os cantores Thiaguinho, Paula Fernandes, Léo Santana e Felipe Araújo aproveitaram a visita para cantar ao lado da dupla. Tiago Abravanel e o ex-jogador Denilson, cunhado de Zezé, garantiram momentos de descontração. Já Cleo Pires e Priscila Fantin mostraram a amizade e o carinho com Wanessa, que ajudam a cantora a passar pelos momentos difíceis de sua vida.

A produção conta com cinco episódios e é uma produção da Ventre Studio para a Netflix.

Confira o trailer: