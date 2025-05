Zeca Pagodinho mobiliza fãs para encontrar gata perdida: 'Procura-se Mimosa'; vídeo

O cantor Zeca Pagodinho, de 66 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (27) para fazer um apelo: ele está à procura de sua gata de estimação, Mimosa, que desapareceu no último fim de semana. A felina, de pelagem branca e porte pequeno, sumiu da casa do artista no condomínio Pedra de Itaúna, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"Procura-se a gatinha Mimosa! A felina, toda branquinha, fugiu da casa do Zeca neste final de semana, em Pedra de Itaúna. Quem tiver alguma informação, envia DM aqui no Instagram!", diz a legenda da publicação feita no perfil oficial do sambista.

"Minha branca sumiu, a Mimosa. A gente está com saudade dela, meu neto também. Aqui no [condomínio] Pedra de Itaúna. Uma gatinha branquinha, e a gente está procurando ela por aí. Vocês, se souberem... obrigado", declarou em vídeo.

"Minha gatinha branca sumiu, a Mimosa. Ele (apontando para outro gato) está com saudade dela e meu neto também. A gente está procurando por aí", completou.

A equipe do cantor deixou a caixa de mensagens do Instagram aberta para receber informações que possam ajudar a encontrar a gata. Fãs e seguidores do artista têm compartilhado o vídeo na esperança de localizar o animal.