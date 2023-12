Zé Neto dá primeira entrevista após acidente: " mais uma data de nascimento"

Zé Neto concedeu sua primeira entrevista após o acidente automobilístico que sofreu em Minas Gerais na semana passada. Ainda em recuperação no hospital, mas fora da UTI, ele foi entrevistado no programa 'Fantástico' deste domingo (10/12).

O cantor, da dupla com Cristiano, fraturou três costelas e sofreu um ferimento no braço. Em um vídeo de divulgação da entrevista, ele surge com o braço envolto em bandagens, porém exibindo um sorriso e aparentemente em bom estado.“Graças a Deus, só o susto mesmo e os aprendizados da vida. Com certeza, é mais uma data para se comemorar e mais uma data de nascimento, que vai ficar marcada para o resto da vida. Do carro, não sobrou nada. Mas estamos aqui inteiros, intactos. Um pouquinho machucados. Mas logo, logo de volta aos palcos para levar música e levar alegria, que é o que a gente sabe fazer", afirma. Em seguida, segurando as costelas para sorrir, faz uma brincadeira, dizendo que precisa 'rir de soquinho', como seu pai costuma dizer, para aliviar a dor.

Zé Neto sofreu o acidente ao sair de sua propriedade em Fronteira, no Triângulo Mineiro, na última terça-feira (05/12). Ele invadiu a pista contrária e capotou. Outros dois veículos estiveram envolvidos no incidente, sem mais vítimas graves. O representante do cantor afirma que Zé Neto se acidentou ao tentar desviar de um animal na pista, mas as autoridades ainda estão investigando as causas.