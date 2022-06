Yuri Guedelha apresenta mais uma edição do “Forró com Jackson” na Casa do Gilson nesta sexta

O músico paraense Yuri Guedelha, fã incondicional do gênero forró e defensor das músicas da cultura nordestina, realiza hoje, a partir das 21h, na Casa do Gilson em Belém mais uma edição do “Forró com Jackson no Gilson”. O show contará com os principais ritmos que formam o forró como o baião, xaxado, xote. O repertório será repleto de composições dos mestres da música nordestina como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos entre outros.

Segundo Yuri Guedelha, o projeto não é uma novidade e faz parte de uma eterna admiração pelo forró tradicional nordestino. “Temos um projeto antigo que se chama ‘São João do Gonzagão”, onde resgatamos clássicos do compositor que é a imagem e a cara do nordeste, que é o Luiz Gonzaga, um cara marcante que fez história nesse país. Quem trabalha há muitos anos com a música, sabe da importância desse cara para a nossa cultura. É um estilo antigo, que as vezes anda um pouco esquecido atualmente, que é o forró arte, uma obra diferenciada. Mas o show é mais amplo, abrange ‘Dominguinhos’, entre outros grandes nomes do forró brasileiro. Tenho certeza que o público irá se identificar e relembrar grandes sucessos com a gente”, afirmou.

Yuri conta ainda com a participação do Sarau Brasil e do Chiquinho do Acordeom, juntos, apresentarão um repertório composto pelas melhores composições do gênero criteriosamente selecionados pelo músico, trazendo grandes clássicos dos mestres consagrados do forró. “Forró sem sanfoneiro não é forró. Por isso, convidei o Chiquinho do Acordeom que é meu parceiro há muitos anos. Meu amigo é um nordestino paraense, um grande mestre na sanfona. É uma grande homenagem ao forró pé de serra”, destacou o músico.

Yuri Guedelha é um dos músicos mais respeitados no cenário artístico musical dentro e fora do Estado. Foi um dos criadores do 1º Songbook (produzido em Belém) do Maestro Waldemar Henrique. É o fundador do Clube do Jazz e do Sarau Brasil. Criador, programador e apresentador dos programas “Brasileiríssimo” e “Dois Tempos de Samba” da Rádio Cultura FM.

Agende-se

“Forró com Jackson no Gilson”

Data: 17/06

Hora: 18h

Local: Casa do Gilson

Ingressos: R$ 20,00 (antecipados R$ 10,00)