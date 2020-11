Youtuber causa alvoroço na web ao anunciar que vai 'rifar' a virgindade

A youtuber Ana Otani, que tem um milhão de seguidores em um canal sobre sexo, gerou polêmica nas redes sociais ao revelar que decidiu rifar a própria “virgindade” após uma cirurgia de reconstrução de hímen.

No Twitter, contou que pretendia ter a primeira relação sexual logo depois do procedimento cirúrgico com um namorado, mas mudou de ideia após ser traída. “Fiz minha cirurgia, ia perder minha virgindade com meu namorado que me meteu logo um chifre pra eu deixar de ser besta”, escreveu.

Um amigo gravou um vídeo em que Ana aparece de costas, com um biquíni, e ele anuncia que a rifa seria liberada em breve. Após a repercussão das imagens, a youtuber recebeu críticas de que a iniciativa contribuía para a objetificação de mulheres, mas defendeu que teve a ideia e que o amigo apenas a apoiou.

A menina da virgindade sou eu! E eu quero fazer essa rifa, o corpo é meu! As regras são minhas! Vou fazer sexo com um homem desconhecido, porém, ele me conhece e me quer a ponto de comprar a rifa! Única diferença de sexo de balada, é que eu vou estar sóbria e vou ganhar dinheiro! https://t.co/BuRitnKh0V — Segredos de Ana (@otanianareal) November 2, 2020

“Eu quero fazer essa rifa, o corpo é meu! As regras são minhas! Vou fazer sexo com um homem desconhecido, porém, ele me conhece e me quer a ponto de comprar a rifa! Única diferença de sexo de balada é que eu vou estar sóbria e vou ganhar dinheiro!”, defendeu.

Um grupo no Telegram com interessados pela rifa já tem mais de 15 mil participantes. Ana, que também vende conteúdo adulto no mesmo aplicativo de mensagens, diz que o vencedor vai ter direito a uma viagem paga por ela para Fernando de Noronha, em Pernambuco.

De acordo com a youtuber, o motivo da iniciativa é “óbvio”: “Meus motivos são óbvios, quero ganhar dinheiro! E me divertir! Não é só um sexo, é uma viagem com tudo pago por mim, para Fernando de Noronha, com todos os meus amigos e amigas!”, contou.