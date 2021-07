Yasmin Brunet sofre golpe de aplicativo de comida e perde R$ 7,9 mil reais

Yasmin postou em suas redes sociais na madrugada desta quarta, 21, que sofreu um golpe quando pediu comida pelo aplicativo de delivery. Segundo o relato da modelo, após demora na entrega da comida, ela decidiu entrar em contato com o número do restaurante que constava no aplicativo; quando conseguiu falar com a suposta atendente do local, a mulher informou que a entrega logo chegaria, e que como forma de desculpa, iriam enviar um prato de cortesia para a modelo.

Minutos depois, o entregador chegou da entrega, e Yasmin estranhou o comportamento do rapaz, que não tirou o capacete, estava visivelmente nervoso, e não mostou à ela a máquina do cartão para confirmar o valor da compra. "Eu ouvi o bipe que tinha aceito, e ele virou e me falou que tinha dado cartão não autorizado e que eu ia ter que passar de novo. Eu falei: 'Me mostra que deu não autorizado? Eu sei que passou, preciso que você me mostre'. Ele disse que eu tinha que pagar o valor da comida, que R$ 77 era o valor da taxa de entrega. Ele começou a enrolar, começou a tremer"

Após o ocorrido, a modelo ligou para a empresa que administra o cartão de crédito, e soube que tinha sido vítima de um golpe, e que tinham furtado a quantia de R$ 7.900 reais. "Eu fiquei em choque quando a mulher (atendente), me disse que tinha sido esse valor", completou Yasmin.

A atriz decidiu compartilhar o que havia acontecido com ela, para alertar outras pessoas, para que não passem pela mesma situação.