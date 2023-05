XXII Festival de Ópera do Theatro da Paz começa na terça-feira, 9

O XXII Festival de Ópera do Theatro da Paz será aberta nesta terça-feira, 9, com a apresentação da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) e do coro infantil da Fundação Amazônica de Música (FAM), às 20h. A primeira ópera da temporada será a bufa "O Auto da Compadecida", de Tim Rescala, inspirada na peça homônima de Ariano Suassuna, que será apresentada nos dias 23 e 24 de maio.

A 22a edição do festival paraense, que é o segundo mais antigo da América Latina e é destaque nacional e internacional, está orçada em R$ 1,7 milhão. Serão realizados óperas, recitais e concertos, além das ações pedagógicas de formação continuada a cantores líricos pelo projeto “Academia de Ópera” e também das ações sociais de capacitação e de inserção social de custodiados do Sistema Penitenciário na cadeia produtiva de ópera atravpes do projeto “Sons de Liberdade”, que funciona em parceria das secretarias de estado de Cultura (Secult) e de Administração Penitenciária (Seap).

Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (Theatro da Paz/ Divulgação)

“As récitas, galas líricas e concertos são sempre lotados e, da plateia aos bastidores, nos deparamos com histórias de vida que se transformam por meio do contato com a arte e com os fazeres artísticos", observa declara secretária de Cultura, Úrsula Vidal.

'O Auto da Compadecida'

A ópera bufa "O Auto da Compadecida" teve o texto adaptado por Tim Rescala. O maestro Rodrigo Toffollo, regente titular da Orquestra Ouro Preto, assina a direção artística.

O clássico “Auto da Compadecida”, de 1955, apresenta a história dos nordestinos pobres 'João Grilo' e 'Chicó', que aplicam golpes para obter dinheiro e acabam lidando com a avareza do padeiro e de sua esposa; os racistas de desonestos Padre e o Bispo; e com o cangaceiro Severino. Todos, com exceção de Chicó, acabam mortos e são julgados por Jesus e o Encourado (diabo), mas são defendidos por Nossa Senhora.

O diretor do Theatro da Paz, Daniel Araújo, antecipa que, este ano, o festival vai cas relações com o Teatro Amazonas, por meio do Corredor Lírico do Norte, e com Minas Gerais, por meio do Palácio das Artes e da Orquestra de Ouro Preto. Pois, além de "O Auto da Compadecida", produzido por Minas, também será apresentado "O Menino Maluquinho’, do Amazonas.

Agende-se:

Abertura do XXII Festival de Ópera do Theatro da Paz

Dia: Terça-feira, 9

Hora: 20h

Local: Theatro da Paz

Entrada franca

Ingressos podem ser conseguidos no dia do concerto, pelo ticketfacil.com.br, a partir das 9h, ou na bilheteria do Theatro, a partir das 18h. Limite de duas unidades por CPF.