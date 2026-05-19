Xuxa mostra resultado de transplante capilar e fala sobre luta contra alopecia

Xuxa Meneghel voltou a falar abertamente sobre sua relação com a alopecia androgenética e mostrou estar satisfeita com o resultado do transplante capilar realizado no ano passado. A apresentadora comentou sobre o procedimento durante a inauguração da primeira loja física da grife Mondepars, marca criada por sua filha, Sasha Meneghel, no Rio de Janeiro.

Pouco mais de um ano após enfrentar uma cirurgia de cerca de 12 horas, a eterna Rainha dos Baixinhos contou que decidiu buscar tratamento ao perceber que as falhas no couro cabeludo começaram a afetar diretamente sua autoestima. Segundo ela, ver as marcas da queda de cabelo em fotos do dia a dia se tornou algo desconfortável e emocionalmente difícil.

'O resultado tá ótimo'

Em conversa com o Gshow, Xuxa explicou que o transplante trouxe mais tranquilidade e confiança em relação à própria imagem. Apesar de afirmar que continua tendo poucos fios, a apresentadora comemorou o fim das falhas aparentes no cabelo.

"Me fazia muito mal. Eu tirava foto e via uns buracos", contou a artista, revelando que o procedimento representou uma mudança importante em sua relação com a aparência.

Bem-humorada, ela brincou sobre o novo visual e afirmou estar confortável com o resultado. "Não dá pra jogar o cabelo para um lado e para o outro, mas tô feliz", disse aos risos.

Diagnóstico veio após avanço da alopecia

Xuxa já havia revelado anteriormente que sofre de alopecia androgenética, condição genética responsável pela queda progressiva dos fios. Segundo a apresentadora, o problema foi herdado da mãe e acabou se intensificando ao longo dos anos.

Ainda ao Gshow, ela também comentou que o quadro piorou após passar por reposição hormonal com testosterona, tratamento que influenciou ainda mais na perda capilar.

Mesmo diante do diagnóstico, a artista afirmou que aprendeu a lidar melhor com a própria imagem e decidiu enfrentar o assunto de forma transparente, sem esconder a condição.

Corte curto continuará sendo marca registrada

Apesar do sucesso do transplante, Xuxa garantiu que não pretende voltar ao visual de cabelos longos que marcou grande parte de sua carreira na televisão.

A apresentadora explicou que o corte curto combina mais com sua fase atual e também com a realidade de seus fios. "Não combina mais comigo", afirmou.

Ela ainda destacou que prefere assumir o próprio cabelo natural em vez de recorrer a mega hair ou apliques para criar mais volume. "Eu gosto do meu pouquinho de cabelo assim", declarou.

Apresentadora faz alerta para outras mulheres

Além de compartilhar sua experiência pessoal, Xuxa aproveitou o momento para incentivar outras mulheres que sofrem com alopecia ou problemas hormonais a procurarem acompanhamento médico especializado.

Segundo ela, muitas mulheres ainda evitam falar sobre a condição por insegurança ou vergonha, o que dificulta o acesso ao tratamento adequado.

"Poucas mulheres falam sobre isso", disse, ressaltando a importância de buscar informação e ajuda profissional.

Nova turnê marca momento especial da carreira

A boa fase também coincide com a preparação de sua nova turnê, O Último Voo da Nave, que passará por cidades como São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

O projeto marca mais um momento importante da trajetória de Xuxa, que segue dividindo experiências pessoais com o público enquanto celebra décadas de carreira na televisão e na música.