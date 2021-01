Xuxa comenta sobre affair de Fiuk e Juliette no ‘BBB 21’: ‘Vai pegar mais de uma’

Fiuk e Juliette foram escolhidos como o primeiro casal da edição 2021 pela na web nos primeiros minutos de estreia do ‘Big Brother Brasil’, na última segunda-feira (25). A popularidade dos pombinhos foi tanta que o nome deles está entre os assuntos mais comentados no Twitter desde ontem.

Nem a apresentadora Xuxa, que nesta terça (26) participou do programa 'Encontro', comandado por Fátima Bernardes, resistiu a dar sua opinião sobre o futuro relacionamento do cantor com a paraibana: "Tenho quase certeza [que o Fiuk] vai pegar mais de uma", disse a rainha dos baixinhos sobre o shippo que os internautas estão fazendo com Juliette.

Ao longo do programa, Xuxa também relembrou a visita especial que fez à casa do ‘BBB 1’, em 2002.

"Queria falar com todos, dar dicas, mas não podia. Não sabia que tinha câmeras por todos os cantos", afirmou, acrescentando que "vai demorar um pouquinho" para decorar o nome de todos os participantes do time Pipoca.

Quando questionada por Fátima Bernardes se teria coragem de participar de um reality show, a apresentadora disse que não, elencando que teria dificuldade para dormir, tomar banho e, principalmente, para comer, por ser vegana. “Acho que ficaria de mau humor logo e é um lado que as pessoas não conhecem muito", afirmou.

Xuxa disse que não tem planos de voltar para as telinhas brasileiras, mas confirmou o lançamento de uma série para a Globoplay, assim como o filme 'Rainha'.