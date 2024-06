Xamã é visto em clima de intimidade com Sophie Charlotte

Sempre ligada nos bastidores das celebridades, a colunista Fabia Oliveira deu em primeira mão a notícia de que o rapper Xamã foi visto em clima de intimidade com a atriz Sophie Charlotte. Foi também a colunista do portal Metrópoles que revelou que o intérprete de Damião na novela Renascer já havia superado um breve romance com Mell Muzillo antes de se aproximar de Sophie.

Segundo fontes confiáveis, Sophie e Xamã estavam bastante próximos durante uma festa na casa do ator Eduardo Moscovis, localizada em São Conrado. Moscovis atualmente interpreta Quintino Ariosto Evaristo na novela "No Rancho Fundo", exibida às 18h. Durante a festa, os dois foram vistos trocando carinhos e conversas ao pé do ouvido, mesmo tentando manter a discrição em um canto mais afastado dos demais convidados.

Ainda de acordo com nossas fontes, a interação entre Sophie e Xamã ficou mais evidente quando eles se juntaram aos outros convidados na pista de dança. Apesar do esforço para serem discretos, a proximidade e a sintonia entre eles não passaram despercebidas.

É interessante notar como a vida parece imitar a arte nesse caso. Na novela "Renascer", Xamã, Sophie e Mell interpretam um triângulo amoroso, com os personagens Damião, Eliana e Ritinha, respectivamente. Fora das telas, Sophie está solteira desde abril, quando ela e Daniel Oliveira anunciaram o fim de seu casamento de oito anos.

Romance com Mell Muzillo

Conforme já havia sido revelado, Xamã e Mell Muzillo estavam bastante próximos, ao ponto de a atriz estar vivendo na casa do rapper. Mell reside na Baixada Fluminense, enquanto as gravações nos Estúdios Globo ocorrem na zona oeste do Rio de Janeiro, facilitando sua estadia com Xamã.

Ainda segundo a coluna, o romance entre Mell e Xamã já não era mais tão discreto, mas o rapper não estava disposto a oficializar a relação. O motivo, segundo fontes próximas, é que tornar o relacionamento público poderia impactar negativamente a carreira de Xamã.