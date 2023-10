'Whitney Houston Forever' traz as melhores canções da carreira de uma das maiores divas mundiais

Um espetáculo em homenagem a uma das maiores intérpretes do mundo chega à capital paraense “Whitney Houston Forever” na próxima quarta-feira, dia 1, no Theatro da Paz, às 21h. O show traz a cantora Thalita Pertuzatti para um tributo que musicalmente narra a trajetória da diva Whitney Houston. Através de um setlist cheio de hits em um show completamente ao vivo, Thalita interpreta as principais baladas românticas e o lado pop da artista americana que encantou o mundo inteiro se consagrando como um dos principais nomes na indústria da música nas décadas de 80, 90 e 2000.

“Todas nós da nossa geração nos inspiramos na Whitney Houston e as novas gerações continuam se inspirando, porque se elas inspiram em artistas que tenham vindo depois da Whitney, ela já está ali incutida nesta nova geração. A Whitney é forever. Ela é incrível, a contribuição dela vai ser para sempre eterna”, assegura a intérprete da americana no espetáculo Thalita Pertuzatti.

O espetáculo “Whitney Houston Forever” com 1h30 minutos de duração conta com figurinos referenciados aos que a diva internacional utilizou durante os 27 anos de carreira. A apresentação tem ainda momentos especiais como um bloco dedicado às trilhas sonoras dos filmes “O Guarda Costas”, “Um Anjo em Minha Vida” e “O Principe do Egito”, que conquistou a estatueta do Oscar em 1999. Homenageando Whitney Houston há mais de sete anos em shows pelo Brasil inteiro, Thalita Pertuzatti já passou por capitais importantes como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e excursionou internacionalmente pela China.

A trajetória artística de Thalita iniciou nas igrejas, mas foi através do Programa Raul Gil, em 2009, que o grande público a conheceu quando ela venceu o concurso de calouros. Thalita também foi finalista na primeira edição do “The Voice Brasil”, na Rede Globo. A mezzo soprano também contribuiu com a voz potente na abertura das cindo edições do Dancing Brasil e se destacou nos palcos de vários teatros com os musicais “Donna Summer”, “Elas Brilham”, “O Som da Motown” e no infantil “Madagascar”.

A jovem cantora revela que conheceu o trabalho da artista na pré-adolescência quando emprestou um disco duplo de um amigo. “A Whitney entrou na minha vida na minha pré-adolescência, eu tinha uns 12 anos mais ou menos e um amigo emprestou um disco que nunca mais devolvi. Aquele duplo. E nossa, foi paixão à primeira ouvida. Quando ouvi aquela mulher cantando, eu pensei meu Deus do céu é isso que quero para a minha vida. Eu quero proporcionar às pessoas, a mesma coisa que eu senti ao ouvir essa mulher cantando”, declara.

O talento de Whitney Elizabeth Houston, nascida na cidade de Newark em 9 de agosto de 1963 ganhou o mundo inteiro. Whitney foi uma premiada cantora, compositora, atriz, produtora, supermodelo e empresária norte-americana. Parte da crítica musical a considera como a melhor cantora de todos os tempos. Os poderosos vocais, que alcançavam extensões muito altas, principalmente nos melismas e vibratos, aliados às tessituras suaves, e seu extremo talento artístico na composição de letras e melodias, fizeram-na ser conhecida como “A Voz” e “Rainha da Balada”.

Esse trabalho rico foi o que gerou uma das maiores dificuldades para Thalita selecionar as melhores músicas da homenageada. “Acho que o maior desafio, o que é mais difícil, são escolher as canções. Nós temos da Whitney uma gama de tantos sucessos incríveis, incríveis, incríveis. Tivemos conhecimento de músicas que são icônicas, que a gente adoraria que estivesse, mas por conta do tempo não puderam entrar, senão a gente teria que fazer um espetáculo de uma vida inteira”, explicou.

Nesta viagem musical, além de interpretar músicas icônicas como “How Will I Know”, “Greatest Love of All”, “I Wanna Dance With Somebody”, “One Moment in Time” e “I Will Always Love You”, Pertuzatti apresenta as raízes de Whitney com a Gospel “I Love The Lord” e insere argumentos entre as canções despertando a memória afetiva e musical do público sobre a eterna “The Voice”, Whitney Houston.

Serviço: Espetáculo “Whitney Houston Forever”

Ingressos: de R$ 60 a R$ 220

Data: Quarta-feira, dia 1/11

Horário: às 21h

Local: Theatro da Paz, localizado na Praça da República, rua da Paz, s/n, Belém

Ingressos pelo site Ticketfacil