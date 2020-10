Whindersson reclama do calor no Pará: 'Piauiense chega a reclamar'

Whindersson Nunes voltou a postar relatos da sua experiência ao longo de visitação ao Pará. Nesta sexta-feira (23), o humorista falou de algo bastante peculiar no Estado: o calor.

'O Pará é quente que o Piauiense chega a reclamar sabe', postou.

No Pará, Whindersson Nunes visitou pontos turísticos como Parque do utinga, Barcarena e Alter do Chão.