Whindersson Nunes posta clipe motivacional gravado na Estação da Docas e Alter do Chão; veja

O comediante piauiense Whindersson Nunes postou em seu perfil no Instagram na manhã desta terça-feira (11) um vídeo onde aparece treinando com seu professor de artes marciais, Danilo Adreani, em vários pontos turísticos do Pará.

Na Estação das Docas e em Alter do Chão, ele aparece treinando golpes precisos ao som de uma canção do rapper Sidoka.

"Nós Vamos motivar vocês!", escreveu Whindersson, um dos maiores influenciadores digitais do mundo.

Atualmente, ele segue em suas viagens pelo Brasil, gravando um especial para a Netflix. No Pará, ele foi recepcionado por Joelma, passando por Belém e Santarém.