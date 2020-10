As aventuras de Whindersson Nunes pelo Pará

O youtuber Whindersson Nunes agitou a capital paraense nesta semana, com sua aparição em vários pontos turísticos da cidade e da Região Metropolitana. Acompanhado da cantora Joelma ele gravou um novo projeto, que deve estrear no ano que vem.

A equipe do Égua do Babado! conta os detalhes sobre a visita à cidade e conversa com a cantora Joelma antes dos dois se despedirem dos paraenses.

