Whindersson Nunes empurra carro no ‘prego’ e fãs se divertem com a situação

A cena atípica foi compartilhada pelo perfil Manaus Meme no Instagram e mostra o humorista sem camisa empurrando o carro junto com outras pessoas.

Whindersson Nunes protagonizou uma cena inusitada na manhã desta quarta-feira (28). O comediante ajudou um motorista que estava com o carro no “prego” na Avenida do Turismo, em Manaus.

A cena atípica foi compartilhada pelo perfil Manaus Meme no Instagram e mostra o humorista sem camisa empurrando o carro junto com outras pessoas.

Fãs do youtuber brincaram com a situação: “Whind é um ícone, gente como a gente, tem sangue Manauara, por isso foi talaricado”, disse um seguidor da página. “Gente boa demais”, elogiou o outro.