Whindersson Nunes e Maria Lina postam foto da primeira ultrassom do filho do casal

Os futuros papais Whindersson Nunes e Maria Lina estão empolgados com a espera do primeiro filho. A jovem fez seu primeiro ultrassom nesta quinta-feira (4) e o casal compartilhou o momento com os seguidores.

"Primeira foto em família", escreveu a estudante de Engenharia ao postar uma foto dela e de Whindersson em frente à TV do consultório, que mostrava o feto.

O coraçãozinhoooooo 😍😍😍😍😍😍😍😍😍

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa pic.twitter.com/JYBcXmKK2Y — Whindersson Nunes (@whindersson) February 5, 2021

Hagda Kerolayne, irmã de Whindersson, mostrou o humorista emocionado ao ouvir o coração do filho. "O papai todo feliz! Papai lindo", escreveu.