Whindersson Nunes curte tarde de chuva na Ilha do Combu

A tarde desta terça-feira, 20, foi marcada pelo burburinho nas redes sociais com a notícia de que o youtuber Whindersson Nunes está em Belém. As primeiras imagens da visita do humorista à capital paraens foram feitas no Parque do Utinga, onde ele esteve acompanhado da cantora Joelma. No começo da noite, Whindersson postou imagens feitas na Ilha do Combu, em seu perfil do Instagram, com a frase "Suave man".

Até o momento não se sabe se a visita está relacionada a algum compromisso profissional ou se Belém entrou no roteiro das férias do influencer. O que se sabe é que Whindersson decidiu tirar um tempo para relaxar e parece que vem aproveitando bastante. Em setembro, ele esteve no México onde postou várias fotos exibindo a boa forma.

Nas fotos tiradas no Combu, Whindersson aparece nadando no rio Guamá e também curtindo um relax com um grupo de amigos. Nas últimas semanas, o nome de Whindersson, da ex Luíza Sonza e do atual dela, Vitão estiveram entre os mais falados na imprensa.