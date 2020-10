Em Alter do Chão, Whindersson ‘caminha sobre as águas’ e desafia Rodrigo Hilbert

Whindersson Nunes está aproveitando as belezas do Estado e publicando nas redes sociais fotos e vídeos dos passeios que tem feito. O humorista, que agora está em Alter do Chão, em Santarém, lançou na noite desta quinta-feira (21) uma indireta a Rodrigo Hilbert em um vídeo onde aparece “andando sobre as águas” no cenário paradisíaco.

Faz isso Rodrigo Hibert 😎 pic.twitter.com/5xvQMXwt8O — Whindersson Nunes (@whindersson) October 23, 2020

Um seguidor até relacionou Whindersson com a lenda do boto sedutor.

o boto voltando pra agua depois de ter engravidado uma mulher — R0n¥ (@r0n_ferr) October 23, 2020

Ainda nesta quinta-feira, o humorista publicou um vídeo brincando com o balanço nada tranquilo de um barco em um passei com os amigos.