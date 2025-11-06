Capa Jornal Amazônia
Warner anuncia 'Gremlins 3' com produção de Spielberg e diretor de 'Harry Potter'

A franquia continuou em outras mídias, ganhando gibis, videogames e animações, mas nenhum título que tenha conquistado o público como o filme original

Estadão Conteúdo
fonte

'Gremlins' (Reprodução/Warner Bros. Pictures)

Longe das telonas desde 1990, a franquia Gremlins retornará aos cinemas em 2027. Presidente da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, anunciou um terceiro filme da franquia em uma apresentação para os acionistas.

De acordo com a Variety, o CEO confirmou que Gremlins 3 terá o retorno de Steven Spielberg como produtor-executivo, posto que ocupou nos dois primeiros longas, enquanto Chris Columbus, diretor de Harry Potter e a Pedra Filosofal e roteirista de Gremlins, assume a direção, antes ocupada por Joe Dante.

O longa teve sua estreia marcada para 19 de novembro de 2027 nos Estados Unidos, apenas uma semana antes de Frozen 3, da franquia fenômeno da Disney, chegar aos cinemas. Já Vingadores: Guerras Secretas, filme da Marvel, que é selo da Casa do Mickey, estreia em 17 de dezembro do mesmo ano, dificultando o caminho de Gremlins 3 nas bilheterias.

Gremlins

Em Gremlins, um garoto ganha um novo bichinho de estimação, um fofo mogwai chamado Gizmo, mas é alertado a não alimentá-lo após a meia-noite, não molhá-lo e não expô-lo a luzes fortes. Após inadvertidamente quebrar as regras, ele libera uma horda de mogwais. Os bichinhos, então, se tornam feias e caóticas criaturas, os gremlins, que destroem a cidade. O filme foi um sucesso, arrecadando US$ 159,7 milhões nas bilheterias mundiais.

Ao lado de Indiana Jones e o Templo da Perdição, também lançado em 1984, Gremlins foi responsável de uma nova categoria na classificação indicativa nos cinemas dos Estados Unidos. Lançados entre maio e junho daquele ano, os filmes causaram comoção por terem recebido censura livre (chamada PG nos EUA) apesar de suas cenas sangrentas e assustadoras para uma criança média estadunidense.

Assim, Spielberg usou sua influência na indústria para pressionar a Associação de Filmes dos EUA (MPAA, em inglês) a criar uma nova censura: a PG-13, equivalente às classificações de 12 e 14 anos no Brasil. A medida foi celebrada por cineastas, que passavam a ter mais leniência no que poderia ser incluídos em seus filmes para o grande público, inclusive sangue e alguns palavrões.

Gremlins 2: A Nova Geração estreou em 1990, mas não repetiu o sucesso de seu antecessor, arrecadando menos de um terço do valor do primeiro filme. Mais zombeteiro e com referências metalinguísticas, o longa não conquistou a crítica nem o público da época, mas acabou se tornando um clássico noventista cult muito adorado pelos fãs.

A franquia continuou em outras mídias, ganhando gibis, videogames e animações, mas nenhum título que tenha conquistado o público como o filme original.

Gremlins e Gremlins 2: A Nova Geração estão disponíveis para streaming na HBO Max.

CINEMA/GREMLINS 3/PRODUÇÃO/SPIELBERG
