Wanessa Camrago disse que teve meninos para fazer as pazes com homens

Wanessa Camrago e a irmã, Camilla Camargo, fizeram uma live, na noite desta terça-feira (3) e falaram sobre maternidade.. Durante a transmissão, a cantora contou que não pensa em ter mais filhos. A artista também falou que, com a convicência com os filhos, ela fez "as pazes com os homens".

"Eu tive dois meninos para fazer as pazes com os homens. Porque eu tinha uma birra de homem. Tenho dois meninos e tudo é educação e cultura. Me mostram todos os dias...", disse a cantora.