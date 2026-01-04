Wagner Moura chega ao tapete vermelho do Critics Choice Awards 2026

O ator Wagner Moura, protagonista do filme O Agente Secreto, marcou presença no tapete vermelho do Critics Choice Awards 2026 neste domingo, 4. A premiação acontece a partir das 21h (horário de Brasília), na cidade de Santa Monica, nos Estados Unidos.

O brasileiro é uma das estrelas da noite, concorrendo em duas categorias - Melhor Ator por seu papel em O Agente Secreto e Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada ou Filme para Televisão por seu papel em Ladrão de Drogas. É a primeira vez que um ator brasileiro é indicado a uma categoria de atuação da premiação.

Além de Moura, o cineasta Kleber Mendonça Filho também marcou presença no tapete vermelho da cerimônia. Juntos, os artistas brasileiros concorrem ao prêmio de Melhor Filme de Língua Estrangeira.

O Agente Secreto

Em O Agente Secreto, Moura interpreta Marcelo - um especialista em tecnologia que encontra refúgio em Recife após fugir do seu passado misterioso. Aos poucos, no entanto, ele começa a perceber que escapar não será tão fácil.

Termômetro para o Oscar

O Critics Choice é considerado um dos termômetros para o Oscar. Por entregar suas estatuetas logo no início do ano, o evento costuma ditar tendências quanto a possíveis indicados e vencedores da temporada, além de servir como reforço estratégico para os estúdios nas campanhas rumo às premiações maiores.

O nome de Wagner Moura é tido como um dos favoritos na disputa pelo prêmio de Melhor Ator, rivalizando com nomes como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke e Michael B. Jordan.

Como assistir ao Critics' Choice 2026

O Critics' Choice será transmitido pela TNT e pela HBO Max, a partir das 21h (horário de Brasília).