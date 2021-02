Vocalista do Molejo deve prestar depoimento hoje sobre acusação de estupro

O cantor Anderson Leonardo, do grupo de pagode Molejo, deve prestar depoimento, na tarde desta sexta-feira (5), sobre as acusações de ter violentado sexualmente um rapaz de 21 anos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro espera receber, também, as imagens das câmeras de segurança do hotel onde o artista teria estuprado a vítima.

Além do cantor, um funcionário e o gerente do hotel onde o abuso teria acontecido também devem ser ouvidos. O rapaz que fez a denúncia, acompanhado de sua mãe, prestou depoimento ontem (4) por cerca de quatro horas e passou por um exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico-Legal).

Um boletim de ocorrência foi registrado nesta semana pelo rapaz na Delegacia de Realengo. O caso teria ocorrido em dezembro do ano passado, e a vítima que afirma ter sido abusada pelo cantor não teve coragem de denunciar antes por conta da influência de Anderson. Em nota, o vocalista do Molejo negou as acusações e disse que ficou surpreso com a denúncia.