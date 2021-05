Viúva de Mc Kevin compartilha últimas mensagens românticas trocadas com cantor

A advogada Deolane Bezerra, viúva do Mc Kevin, publicou stories ontem compartilhando uma das últimas mensagens de amor trocadas com o marido. "Bom dia, amor da minha vida. Quero dizer que eu te amo. Tá bom? Muito! Vamos jantar mais tarde. Bora?", escreveu ele. A viúva respondeu o carinho confirmando o jantar.

Deolane já havia compartilhado momentos antes, stories de uma música do cantor Gustavo Mioto que fala sobre saudades de alguém que partiu. Após a morte do funkeiro, a advogada havia falado que esperou 33 anos para ser feliz de verdade, remetendo ao tempo em que conheceu Kevin.

A mãe do Mc, Valquíria Nascimento, também comoveu a web ao se despedir do filho. O caso segue sendo investigado pela 16ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro. As autoridades tentam entender como o artista caiu do 5º andar do hotel carioca.