Viúva de MC Kevin chora abraçada no caixão

Bastante abalada, a viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra, chorou sobre o caixão do funkeiro. O velório acontece na escola de samba Unidos de Vila Maria, em São Paulo, nesta terça-feira, 18. Kevin morreu no último domingo, 16, aos 23 anos, após cair do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Deolane foi ao velório usando uma camisa com o rosto do cantor estampado. Eles se casaram duas semanas antes do acidente. Ela foi consolada por amigos e familiares.

O corpo chegou ao local do velório às 3 horas da manhã, quando muitos fãs já se aglomeravam em frente ao local. Durante o velório, que durou cinco horas, a viúva desabafou sobre amizades que "sugavam" a energia de MC Kevin. A advogada deu uma versão sobre o ocorrido e disse que havia dormido em outro quarto de hotel depois de discutir com funkeiro. Após briga, ele teria ido encontrar com amigos, que o acompanhavam na viagem ao Rio.

"Família é pai, mãe, irmão. Isso aqui é coisa de falso amigo. Eu cansei de falar para o Kevin tomar cuidado, abrir o olho. Ele tinha muito amigo falso, sanguessuga. Isso aqui (morte do cantor) é amizade. Cansei de falar para o Kevin que tudo tem consequência na vida". Por fim, ela usou um bordão de MC Kevin: "Quem acordou não vai acordar mais".

Celebridades, como Jojo Toddynho, MC Livinho, MC Brinquedo e Yudi Tamashiro, compareceram à despedida do artista. O caixão com o corpo do MC foi levado ao cemitério de São Paulo.

A dor dos pais

O exame toxicológico vai confirmar se o famoso estava sobre efeito de álcool e drogas no momento da queda. O pai dele, Agnaldo Barros, fez apelo para que o público não compartilhe fotos e vídeos feitas de MC Kevin no acidente.

A mãe de Kevin, Valquíria, usou as redes sociais para lamentar a morte do filho. "Hoje foi embora um pedaço de mim. Poxa, filho, tínhamos tantos planos, tanta coisa para fazer ainda juntos, não acredito que você me deixou. E agora com quem vou brigar, com quem vou acordar brava de madrugada, com quem vou pedir conselhos, com quem vou conversar? Meu filho, amigo, o homem da casa, você está levando um pedaço de mim".