Viúva de MC Kevin carrega colar de R$ 45 mil com a foto do casal

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, morto aos 23 anos, em maio, após cair do quinto andar de um hotel, mostrou em seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira (3), um colar com a foto do dia em que ficou noiva do funkeiro.

"Saudades eu tenho a todo momento", escreveu ela, na imagem publicada nos Stories.

A peça, de acordo com o joalheiro que a criou, custa R$ 45 mil.