Viúva de MC Kevin aciona as autoridades em busca da aliança de R$ 20 mil

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, segue à procura da aliança, avaliada em R$ 20 mil, que estava com o cantor no momento em que ele caiu do 5º andar e morreu, no último dia 16 de maio. Nesta quarta-feira (26), a advogada procurou as autoridades do Rio de Janeiro para registrar o desaparecimento do objeto.

Deolane ainda foi ao hospital onde Kevin foi atendido após a queda. O funkeiro esteve internado em estado grave, antes de morrer. O hospital informou à viúva que nenhum objeto pessoal do MC havia sido deixado por lá.

“A aliança está desaparecida. Sentimos a falta dela na hora de ir para a funerária. Então o extravio ocorreu entre a queda, o socorro e o IML [Instituto Médico Legal]", explicou Angelo Canuto, amigo de MC Kevin.